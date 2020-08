Oroscopo del 6 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

Giornata fiacca e un po’ noiosa. Curate la vostra persona e mettete un po’ di fantasia nel vostro look.

TORO

Giornata serena e tranquilla, con momenti di convivialità in serata. La coppia Luna-Nettuno favorisce gli innamorati timidi.

GEMELLI

Non vi sentiate insoddisfatti del vostro aspetto fisico: i vostri amici troveranno invece in voi un fascino particolare. Periodo creativo.

CANCRO

Oggi sarà una giornata tranquilla nel lavoro; in amore invece ci sarà qualche difficoltà di comunicazione che sarà presto superata con il buonsenso.

LEONE

In questi giorni Urano è in posizione contraria, perciò ostacola molti progetti. Non drammatizzate, perché questo periodo sarà molto breve.

VERGINE

Vi conviene abbassare le aspettative nei confronti del partner, per cui evitate situazioni di conflitto che il caldo di questi giorni potrebbe accentuare.

BILANCIA

Giornata favorevole in amore. Nel lavoro state dando il massimo di voi stessi in attesa delle vacanze. Momento di particolare creatività.

SCORPIONE

Il lavoro procede con tranquillità, anche se in modo un po’ noioso. Fidatevi di un consiglio che vi sarà dato inaspettatamente.

SAGITTARIO

Giornata pesante ed inconcludente, per cui faticate a concentrarvi e a realizzare le vostre attività. Momenti piacevoli verso sera.

CAPRICORNO

Con Giove, Saturno e Plutone in posizione favorevole, tutto funziona a gonfie vele. Approfittate di questa circostanza e non perdete inutilmente il tempo.

ACQUARIO

Venere favorisce il vostro successo in campo sentimentale. Nel lavoro realizzereste di più se foste accompagnati da persone più motivate.

PESCI

Si profila una giornata tranquilla, nella quale la vostra sensibilità e la vostra perspicacia vi faranno comprendere alcuni aspetti dei vostri amici che non avevate ancora colto.