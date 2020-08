Premio dall’ANESV alla tesi magistrale di Francesco Bellezza

Francesco Bellezza con i suoi 25 anni, ha già accumulato una grande esperienza nello spettacolo, nelle discipline circensi, magia, giocoleria, mimo, noleggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, gonfiabili, giostrine e altro.

Ha iniziato da bambino ad appassionarsi alla magia, grazie a suo nonno che raccontava sempre una storia della sua adolescenza, in cui aveva realizzato delle scenografie per lo spettacolo di un mago dell’epoca, il mago Bustelli, e di come lui lo aveva incantato come illusionista. Da questa suggestione, Francesco si è appassionato alla magia, grazie anche alla sua famiglia che lo ha incoraggiato, già dai sei anni a varcare il palcoscenico, consentendogli come piccolo mago la collaborazione nel complesso musicale di cui faceva parte anche il padre. Quando l’orchestra si riposava lui faceva un piccolo numero di magia.

Ha seguito da ragazzo il teatro musicale, si è laureato a Roma Tre al Dams in Comunicazione e Spettacolo, ha seguito diversi stage soprattutto sul clown, con Emmanuel Lavallèe, e poi uno stage di magia, giocoleria e pantomima con Sergio Bustric.

Ha discusso la Tesi magistrale a novembre 2019 con il titolo: “l’impresa dello stupore” con la professoressa Valentina Venturini, con un percorso che affronta lo spettacolo viaggiante, inteso anche come circo, sotto vari punti di vista: legale, etnologico e culturale. Ha fatto un approfondimento dello spettacolo automatico, nello spettacolo viaggiante, con uno scambio culturale con Alcide Cervi, che ha il museo del clown.

La tesi di Francesco ha ricevuto un premio dall’ANESV Associazione nazionale esercenti dello spettacolo viaggiante che gli permetterà di pubblicare la tesi.

Tantissimi sono gli spettacoli che Francesco ha fatto collaborando con una piccola compagnia in giro per l’Italia: “Il Circo incantato”, con tre tipi di proposte di spettacolo: il piccolo circo con l’allestimento di una piccola scenografia a tema circo nella piazza, Luna Park con i giochi gonfiabili, artisti itineranti, soprattutto trampolieri. Portano nelle scuole gli spettacoli dei burattini, anche per spiegare il significato del teatro di tradizione popolare.

Secondo Francesca Bellezza si potrebbero realizzare delle opportunità per il Turismo del territorio anche con il teatro ambiente, che in Abruzzo ha una lunga e importante tradizione, come fa già la Compagnia dei Guardiani dell’Oca, di Guardiagrele, con spettacoli nel bosco. Si possono realizzare pacchetti turistici, in cui dare importanza all’intrattenimento, oltre al percorso enogastronomico, come rivisitazioni storiche, come a Cena con i Bizantini a Crecchio, o molto altro.

Il turismo attuale nel territorio spesso mostra scarsa attenzione al nucleo familiare, mentre nel Salento i Comuni propongono eventi prevalentemente dedicati alla famiglia e questo dà loro maggiore successo. A volte le famiglie si appassionano ad un luogo anche per quello che può offrire.