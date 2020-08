Passeggiata alla Costa dei Trabocchi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Rotary Club Vasto, Club Atessa Media Val di Sangra, Club Lanciano e Club Ortona, organizzano per domenica 23 agosto 2020, dalle ore 10 una “Passeggiata Costa dei Trabocchi”.

Nel programma è previsto il ritrovo alle ore 9,30 presso la ex Stazione Ferroviaria di Fossacesia, alle 10 c’è la partenza per la passeggiata con l’assistenza delle guide si percorrerà un affascinante percorso della Costa dei Trabocchi. Alle 12,30 Arrivo presso il Supporter Delux Hotel per il pranzo e il pomeriggio sarà libero presso la piscina della struttura.

Sono consigliati indumenti e scarpe comode. Per info e costi entro lunedì 17 agosto 2020 ad Annalisa 3405057395 o Augusto 3483057190.