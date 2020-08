Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione del molo di levante del Porto di Vasto per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori.

Ne ha dato comunicazione il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, precisando che alla gara di appalto, esperita dai competenti uffici comunali, hanno risposto cinque imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I lavori sono stati aggiudicati alla EATEC Srl di Catania che ha praticato un ribasso del 25,17% sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 743.705,00, di cui Euro 662.914,30 per lavori a base d’asta, Euro 25.704,88 per oneri di sicurezza ed Euro 55.085,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Come si ricorderà questo finanziamento era stato in un primo momento destinato dalla Regione Abruzzo ad un’altra città del litorale abruzzese. Grazie al ricorso presentato dall’avvocatura comunale è stato il Consiglio di Stato a stabilire che il finanziamento spettava al Comune di Vasto che, tramite i propri uffici, ha esperito le varie fasi della pratica a livello burocratico.

“E’ nostra intenzione - ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Forte, procedere con immediatezza alla consegna dei lavori per consentire all’impresa che si è aggiudicata l’appalto di dare l’avvio ai lavori con la posa in opera in mare della barriera protettiva. Un intervento che contribuirà ad accrescere le misure di sicurezza all’interno del bacino portuale di Punta Penna sempre più punto di riferimento per la marineria locale e dell’Adriatico.”