Pink Flowd Tribute venerdì 14 agosto nel Cortile D’Avalos

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 14 Agosto 2020 alle ore 21,30, presso il Cortile di Palazzo d’Avalos, ci sarà il concerto “Pink Floyd Tribute” degli Eclipse, in collaborazione con la Città del Vasto, il Rotary Club Vasto, e l’Avi Associazione Avi Alzheimer Vasto Italia. In ottemperanza con le regole anti Covid-19, i posti saranno limitati e distanziati. Il Costo del biglietto è di € 13,00. Tutto l’incasso sarà devoluto all'Associazione Avi Alzheimer Vasto Italia, per il supporto e sostegno ai malati e alle famiglie colpite dalla malattia di Alzheimer.

Per info e prenotazioni: 3495401468.