Concerto- lezione del pianista Michele Taraborrelli giovedì 6 agosto

Per il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, l’associazione Vigili del fuoco in congedo, Istituto per la storia di Vasto e la Pro Loco Città del Vasto, Giovedì 6 agosto 2020 alle ore 21,30, presso la Chiesa di Santa Filomena, organizzano il Concerto Lezione: “Ludwig van Beethoven, Sonata Waldstein n.21, Op. 53 in Do maggiore (eseguita su pianoforte Perrone Maza, inizi sec. XX) con il pianista Michele Taraborrelli.

Michele Taraborrelli , ha frequentato il Liceo Musicale "R. Mattioli" di Vasto e si è laureato presso il Conservatorio G. D’Annunzio di Pescara. Michele Taraborrelli ha studiato pianoforte al Liceo Musicale con il prof. Alberto Ortolano, diplomandosi nel giugno 2018, e ha proseguito i suoi studi in Conservatorio con Ester Ponziani e Daniela De Ninis.