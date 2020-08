| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Torna il Mercatino dell’Artigianato Creativo a Vasto Marina, Giovedì 6 e Sabato 22 Agosto 2020, dalle 17 in poi, in Viale Dalmazia, in collaborazione con Eventi d’Estate Pro Loco Città del Vasto, il Comune di Vasto, L’Arte del Saper Fare e la Proloco San Salvo.