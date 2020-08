Cinghiali: Castaldi porta la voce dei sindaci in Parlamento

“Una decina di giorni fa alcuni Sindaci, coordinati dal Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e dal Sindaco di Atessa Giulio Borrelli, mi hanno coinvolto in una "call" sulla problematica inerente i cinghiali”, dice Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

“Ho preso l'impegno di seguire i lavori Parlamentari e portare la loro voce e le loro idee in Parlamento.Intanto segnalo, a loro e Voi tutti, che martedì ore 16 in IX commissione agricoltura senato ci sarà, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, una Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame affare assegnato n. 337 (danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica) di rappresentanti dell'ISPRA (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale).”

Il link per la videoconferenza sarà pubblicato sul sito del Senato a beneficio di tutti gli interessati.