È Piernicola Carlesi il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.

Dopo l'assemblea di venerdì 31 Luglio, al termine di una partecipata riunione degli iscritti, coordinata dal responsabile regionale Etel Sigismondi e da quello provinciale Antonio Tavani, alla presenza dei consiglieri comunali, l'architetto Piernicola Carlesi, 44 anni, è stato eletto nuovo responsabile del circolo Carlo Falvella.La scelta degli iscritti è ricaduta su di un nome che ha saputo parlare all'assemblea con passione di un nuovo progetto politico per la città del Vasto.Durante l'incontro il nuovo coordinatore cittadino e i dirigenti del partito hanno ringraziato per il lavoro svolto e la crescita del partito Marco di Michele Marisi.

Come sottolineato da Sigismondi, e ribadito da consiglieri e iscritti, che hanno delineato le criticità della attuale amministrazione di centro-sinistra, spetterà adesso al nuovo coordinatore cittadino e al nuovo direttivo individuare un percorso condiviso per ampliare la capacità di azione del partito e, come naturale, per stabilire la scelta delle candidature da sottoporre agli alleati per vincere le elezioni comunali della prossima primavera.