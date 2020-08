Tante iniziative dal Consorzio Vivere Vasto Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Fin dall'inizio della pandemia il Consorzio Vivere Vasto Marina, la piattaforma PrenotaOra.net e tutti gli altri amici e soci del Consorzio, in previsione dell'estate più difficile mai vissuta finora, hanno lavorato con grande impegno per limitare il “contraccolpo" in modo da rendere comunque fruibili le risorse turistiche, economiche e logistiche della nostra città.

L'impegno costante nel proporre eventi, escursioni, manifestazioni, servizi alle attività commerciali, intrattenimento culturale e promozione del territorio con tante attività: Visita al porto sommerso, Passeggiata Urbana, Degustazione birre artigianali Abruzzesi, Acquagym, Sambafit, Functional Training, Trattamento Spa e percorso di degustazione vini, Degustazioni vini e passeggiata nella riserva, MeteoCam Vasto Marina, Degustazione pizze artigianali, Bike Sharing Bici e Monopattini, Beach delivery e tante altre in arrivo...