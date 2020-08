Oggi e domani Aurora e Ilenia distribuiranno i posaceneri gratuiti presso le spiagge libere di Vasto per la campagna di sensibilizzazione "No mozziconi in spiaggia" promossa da Pulchra Ambiente e Comune di Vasto.

Per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio - commenta l'assessore alle politiche ambientali, Paola Cianci - è fondamentale il corretto conferimento dei rifiuti anche attraverso un radicale cambiamento degli stili di vita e di tutte le cattive abitudini come l'abbandono a terra dei mozziconi di sigarette. Per questo è necessario un cambio di mentalità e dobbiamo continuare ad insistere su questo aspetto.