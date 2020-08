Concerto in memoria di Don Cesare Michelangelo D’Avalos Marchese del Vasto

Sabato 8 Agosto 2020 alle ore 21,30 presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto, per ricordare il 291° anniversario della morte del Marchese "vastese" Don Cesare, avvenuta a Vasto il 7 agosto 1729, il Maestro Marco Vallese con organo del 1719, coaudiuvato dalla voce del Soprano Lili Stefanova Pignatelli, alla presenza di personaggi in abito d'epoca, presentano la Seconda Edizione del "Concerto in Memoria di Cesare Michelangelo d'Avalos", promossa dall' Assessorato ai Servizi e Politiche Culturali in collaborazione dall'Associazione Amici del Toson d'Oro.