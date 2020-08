Giovedì 6 Agosto 2020 dalle ore 18,30 alle 21, il Comitato per la tutela e valorizzazione del verde urbano di Vasto, organizza il “Birdwatching e Alberi Nella Riserva di Punta Aderci”, passeggiata naturalistica al tramonto in compagnia di Stefano Taglioli (birdwatcher) e di Luigi Cinquina (botanico), alla scoperta della flora e della fauna presente nella Riserva Naturale di Punta Aderci, per scoprire insieme l’importante biodiversità presente.

Il ritrovo è previsto presso l'area sosta inizio sentiero per Punta Aderci alle ore 18.30, per poi raggiungere il promontorio di Punta Aderci e la spiaggia di Mottagrossa e per fare ritorno al tramonto. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso per un massimo di 30 persone. E’ necessario indossare scarpe da tennis o da trekking. E’ opportuno portare con sé la mascherina e gel disinfettante da mettere in caso non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.

Per prenotare mandare un messaggio al Comitato per la tutela e valorizzazione del verde urbano di Vasto su Facebook.

Per ulteriori info: 3496311752.