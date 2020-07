Venerdì 31 luglio Marilù Oliva con Libri al Chiostro

Continuano gli appuntamenti di “Libri al Chiostro” con la collaborazione della ProLoco “Citta del Vasto e della Libreria di Via Cavour, presso il Chiostro dell’Ex Curia Vescovile. Il prossimo appuntamento è Venerdi 31 Luglio 2020 alle 21,30. Sarà presente la scrittrice Marilù Oliva, che presenterà il suo libro "L' Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre...". Un bellissimo viaggio: un’interessante rilettura di un poema epico che non ha mai perso nemmeno un pizzico del suo fascino e che non smette di essere attuale. La grande forza dell’Odissea è quella di sapersi “rispecchiare nell’attuale”, dice giustamente l’autrice, che sceglie una nuova prospettiva, ovvero di ripercorrere il viaggio dell’eroe attraverso le figure femminili. Sono donne di carattere, donne che ancora oggi vengono ricordate, donne di cui si parla non solo per la loro bellezza, ma anche, e soprattutto, per la loro indole, per la loro forza d’animo, ma anche per i loro vizi, le loro debolezze.

In caso di pioggia l' incontro si terrà nei locali interni del chiostro. L’evento è realizzato nel rispetto delle normative anti-COVID