Emanuela Petroro: Scrittori in Piazza e La Valigia delle Storie

Racconta Emanuela Petroro, titolare della Nuova Libreria, che con questa pandemia aveva pensato di non fare nulla, ma poi molti clienti, anche turisti che vengono in vacanza sempre a Vasto, le hanno chiesto con insistenza di organizzare anche quest’anno la 26° edizione di Scrittori in Piazza, in collaborazione di Liber, associazione culturale Vasto e il Comune di Vasto . Lei con il solito talento ha scelto un ricco panorama di scrittori importanti, che presenteranno alle 21,30 in Piazza Barbacani i loro libri, spesso super premiati.

Il palcoscenico bellissimo di Piazza Barbacani, con la fontana secentesca con la facciata del Castello Caldoresco, saranno come di consueto, la cornice ideale per quest’iniziativa, sempre molto attesa.

Il programma di Scrittori in Piazza prevede:

Il 30 luglio il gruppo di lettura "Un cuore intelligente" si riunisce in piazza Barbacani, alle ore19:00, per parlare del romanzo di Remo Rapinio " VIta , morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" ed. Minimum Fax, che sarà ospite di Scrittori in Piazza, il 4 Agosto. E’ stato candidato al premio Strega, è rientrato nella cinquina e poi è stato candidato nei primi tre del premio Campiello.

Il 12 Agosto verrà Giuseppe Ferraro, per presentare il libro “La memoria dell’amore. Come imparare le cose che non si possono insegnare”, Edizione Chiare Lettere.

Il 21 agosto sarà presente Simonetta Tassinari, con il libro “S.O.S. Filosofia di Edizioni Feltrinelli e “Il filosofo che c’è in te”, Edizioni Feltrinelli.

Il 22 agosto verrà l’ex questore di Foggia Piernicola Silvis che presenterà “Gli illegali”, edizioni Sem, finalista al premio Bancarella. Parla della corruzione dei giudici e avvocati a Napoli e non solo con lo stile giallo.

A settembre ci saranno poi altri due eventi, in collaborazione con il gruppo degli ambientalisti di Vasto. Per ricordare lo spiaggiamento delle balene a Punta Penna, il 12 Settembre Stefano Taglioli presenterà il suo ultimo libro: “Ultimo alla fine del mondo. Una storia di uomini e balene” a cura del Torcoliere. Inoltre in data da definire ci sarà la presentazione del libro “Alberi secolari in Abruzzo”.

Per i bambini Emanuela organizza come di consueto :“La Valigia delle storie”, con laboratori di lettura ad alta voce per bambini da zero a 99 anni, tutti i mercoledì alle 18,30 nei Giardini D’Avalos, previa prenotazione al 333.4282363.