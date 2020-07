“La notte dei saldi”, Fai un saldo in centro

Fai un saldo in centro, Sabato 1 e Domenica 2 Agosto 2020, nella Notte dei Saldi. Il Consorzio commerciale del Centro Storico Vasto in Centro, prevede per entrambe le date l’apertura. Sabato 1 Agosto con la Notte dei Saldi ci sarà l’apertura prolungata serale.

Domenica 1 Agosto è prevista l’apertura straordinaria pomeridiana delle attività del Centro storico.

Nella serata di Sabato è prevista la musica di sottofondo della "Corale Pop Warm Up " in concerto in Piazza Rossetti.

Inoltre torna il maestro Adriano Ferraiolo, “interprete brillante del teatro di animazione e cultore della tradizione dell’arte burattinaia” in Piazza Rossetti fino al 9 AGOSTO! Sono previsti 3 appuntamenti ogni sera a partire dalle 21.00 con il teatro dei Burattini dei Fratelli Ferraiolo celebre in tutta Italia da oltre un secolo, per tutti i bambini e per tutti coloro che hanno ancora voglia di sognare e ridere.

Il presidente di Vasto in Centro Marco Corvino con lo slogan: “