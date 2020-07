1 Agosto 2020 il Prodotto Topico arriva a Casalbordino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 1 Agosto 2020 torna il Prodotto Topico nelle vie del centro storico di Casalbordino con tantissime specialità topiche da gustare. L' evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid a partire dalle ore 19. Si potranno degustare 60 prodotti tipici ed identitari di 35 località: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Marocco, Spagna, Thailandia e tanto altro. E’ una grande occasione per tutti gli appassionati dei prodotti enogastronomici della tradizione, per chi vuole scoprire sapori diversi che provengono da territori diversi, per tutti coloro che sono alla ricerca dei prodotti d’eccellenza. L’evento organizzato da Orazio Di Stefano con passione, professionalità e competenza, è una manifestazione di grande successo e ha la partecipazione di tantissimi visitatori che hanno la possibilità di assaporare sapori antichi delle tradizioni di tante comunità.