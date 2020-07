Il Faro di Punta Penna è al 56 ° posto tra i luoghi del cuore del Fai, con 1398 voti totali

Il Faro di Punta Penna di Vasto è al 56° posto nella decima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano. Il FAI entro il 15 dicembre 2020 consente di votare i luoghi unici dove ognuno di noi è emotivamente legato, che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre per far parte dell’elenco dei luoghi italiani da non dimenticare. Finché l’emergenza non sarà passata, il FAI nvita a votare via web grazie ai tanti strumenti digital che puoi scaricare da ogni scheda luogo. La classifica definitiva verrà pubblicata a febbraio 2021.

Il faro di Punta Penna, con i suoi 70 metri di altezza, è il secondo faro più alto d'Italia dopo la Lanterna di Genova. Il segnalamento si trova su un promontorio in via Madonna della Penna presso il porto di Vasto. Venne scelta questa località perché importante sotto il profilo strategico: secondo il parere dei tecnici, il sito costituiva un vero e proprio porto naturale, il più importante tra Ancona e Bari. Costruito nel 1906, più volte è stato oggetto di rifacimento. Infatti la struttura oggi visibile non è quella originale del 1906, ma una ricostruzione poiché nel 1944 l'esercito tedesco in ritirata distrusse in parte il vecchio faro. La demolizione venne completata due anni dopo e il 2 maggio 1948 fu inaugurato di nuovo. Costruito sul disegno di Olindo Tarcione, il faro si presenta come una costruzione in muratura a forma di torre; alla base vi è una costruzione di due piani in cui sono rimessi gli alloggi per le famiglie dei due responsabili che permanentemente si occupano del faro, che tuttora è presidiato, e alcuni uffici amministrativi. Una scala a chiocciola di 307 scalini conduce alla sommità.

