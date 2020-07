Meteo: caldo africano la prossima settimana, punte oltre 35°

Dopo il passaggio del fronte temporalesco l'alta pressione tornerà a rinforzare e il tempo si stabilizzerà in tutt’Italia. Si aprirà così una fase anticiclonica sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo centrale. A beneficiarne sarà anche l'Italia, con prevalenza di bel tempo, temperature in aumento e valori che giorno dopo giorno diverranno sempre più elevati, grazie al contributo di correnti calde in innalzamento dal Nord Africa, tanto che entro la metà della settimana si potranno toccare massime diffusamente superiori a 35°C.

A confermarlo è Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com che aggiunge – “l'anticiclone nord-africano causerà un deciso aumento delle temperature soprattutto intorno a metà settimana, dove è probabile attendersi picchi di 38-40°C sulle aree del Centro-Sud e fino a 34-36°C sulla bassa Val Padana, con zero termico in risalita fin sui 4.500 metri di quota sull'arco alpino”. Purtroppo il caldo sarà acuito anche dalla sensazione di afa che tenderà via via ad aumentare soprattutto lungo le coste e sulla Pianura Padana, oltre che nelle grandi città, anche nelle ore notturne, dove le temperature minime faticheranno a scendere al di sotto dei 20-22°C”.