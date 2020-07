Maria Falone: una grande passione per il fitness a 360°

Maria Falone è una grande esperta di danza e fitness ed ha avuto percorsi formativi e professionali di grande eccellenza. La cosa che colpisce di lei appena si seguono i suoi corsi è la sua grande professionalità ma anche creatività e la capacità soprattutto di mettere in sinergia le sue molteplici competenze. Inoltre riesce sempre a coinvolgere, a trasmettere la sua passione per il movimento con un’ondata di simpatia.

Da piccola aveva la passione per la danza e ha seguito prestissimo corsi di danza classica, ma al tempo stesso anche lezioni di Kung Fu con il padre Sante Falone che nel tempo libero insegnava arti marziali. Lei avrebbe preferito solo la danza, ma ha capito poi da grande quanto fosse importante anche il Kung Fu nella sua formazione professionale.

Da ragazza si è dedicata alla danza moderna per molti anni e ha iniziato il suo percorso di gare ma al tempo stesso di formazione. Ha iniziato a studiare con grande impegno e passione in una famosa scuola di ballo liscio e latino americano di Roma e poi è riuscita ad iscriversi nella Carolyn Smith Dance Academy che è riuscita a frequentare per 5 anni, nelle sedi di Padova, Roma e Cerignola. Carolyn Smith è una delle insegnanti di latino americano più quotata al mondo, giudice internazionale di ballo e presidente di giuria di Ballando con le Stelle di Rai 1. Con Carolyn Maria ha avuto una formazione avanzata nel ballo ed è riuscita con grande soddisfazione a vincere i campionati italiani e ha gareggiato anche in Inghilterra e da lì è riuscita a passare in semifinale, classificandosi al dodicesimo posto al mondo. E’ entrata poi nel mondo della giuria partecipando anche attualmente a tanti campionati di ballo.

Si è dedicata poi all’insegnamento nella sua scuola G.M. Style a Vasto, con lezioni di liscio, ballo standard, caraibici, ballo di gruppo, latino americano, zumba. Durante la pandemia ha preso il brevetto Reggaeton Fitness, un’attività fisica che prende spunto dal ballo con la musica Reggaeton ed è applicato in ambito fitness.

Tanti sono i corsi che tiene nella sua scuola, individuali e di gruppo ma la cosa più bella è per lei insegnare alle persone anziane, sono spesso persone dei paesi limitrofi, sono persone anche semplici, umili che vengono da lei per imparare il ballo e lei impara da loro la vita.

La passione del padre per il fitness e la ginnastica pura, l’ha portata con il tempo a specializzarsi nelle discipline di fitness acquatico, dall’acquatonic, all’acquabike, all’acquawalking. Poi ha preso la specializzazione nel Fitbox ma anche nello Zumba da ballare in acqua e si è appassionata poi allo Zumba in tutte le discipline, anche Zumba Gold, dedicato agli over 65. Nel suo studio segue come personal trainer anche persone che hanno l’obiettivo del raggiungimento del peso forma.

Andrea Zaami responsabile del Nuovo Centro Benessere nel 2016 ha cercato Maria Falone per una sostituzione di una docente di Zumba in malattia, da quella lezione è iniziato il suo percorso di grande successo nel centro con tante tipologie di lezioni : Zumba, Fitbox, Acquatonic, Walking.

Durante le lezioni di Walking ha introdotto piano piano tante attività a corpo libero anche con l’uso di vari attrezzi fitness e da lì ha creato una nuova disciplina fitness: Metabolic, dove sono messe in sinergia tutte le sue specializzazioni per creare allenamento, ma anche benessere e divertimento.

Conquista ogni giorno tutti i suoi allievi con la sua simpatia e professionalità. Quando insegna, in qualsiasi disciplina, riesce a trasmette la sua passione, è estremamente coinvolgente, una vera e propria forza della natura. Non segue lezioni standardizzate, ma inserisce sempre la sua creatività, in ogni allenamento. Il trait d’union di tutte le sue lezioni è certamente la musica, ogni tipo di allenamento ha il suo ritmo, sempre ben studiato, che creano il giusto clima. E’ sempre molto attenta ai suoi allievi, cerca di capire le loro esigenze, creando attività individualizzate anche nelle lezioni di gruppo.

Quest’estate, oltre le sue lezioni nella sua scuola e nel Nuovo Centro Benessere, sta facendo molte attività formative per i docenti di scuole di ballo, per preparare nuove coreografie. Sta collaborando nel Summer Camp 2020 del Nuovo Centro Benessere con i bambini dai 3 ai 5 anni, insegnando baby Gym e zumba che consentono di divertire, socializzare e migliorare la coordinazione. Ad Agosto riprenderà le sue lezioni individuali e collettive all’aperto nella pista atletica della Frana, senza attrezzi, sempre solo a corpo libero, con esercizi semplici ma efficaci.

Per tutti coloro che con grande pigrizia si affacciano al mondo del fitness consiglia di volersi bene, voler bene al proprio corpo e scoprire la disciplina che permette di stare bene fisicamente e mentalmente.