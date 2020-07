Anestesisti specializzandi per la Chirurgia del 'San Pio': "Soluzione tampone"

“I sette anestesisti specializzandi sono una soluzione tampone e non risolvono il problema della Sala Operatoria dell’Ospedale di Vasto.

La gravità della situazione del 'San Pio' - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - va risolta con medici a tempo indeterminato e stabili, ma devono arrivare con carattere di urgenza. Ringrazio i sette specializzandi per quello che potranno fare per l’Ospedale, sperando che arrivino non tra dieci giorni, ma adesso. Ci sono ancora pazienti che aspettano l’intervento chirurgico, liste d’attesa chilometriche e chirurghi che da settimane non possono operare.

Rappresenterò questa interruzione di pubblico servizio - ha concluso Menna - in tutte le sedi a cominciare dal Consiglio Comunale straordinario che sarà convocato a breve. Questa volta per il rispetto dell’Aula Consiliare, della Città e dei cittadini, mi auguro di vedere l’assessore regionale con delega alla Sanità Nicoletta Verì ed il Manager della Asl di Chieti Thomas Schael, augurandomi che sia finita la loro latitanza”.