Contributo a “fondo perduto” per le imprese, i titolari di partita iva e le agenzie di viaggio

La Regione Abruzzo ha previsto un contributo a “fondo perduto” per le imprese localizzate nella Regione Abruzzo di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea3, nonché i soggetti esercenti di attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA e le agenzie di viaggio operanti sul territorio per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

L’Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese con problemi di liquidità correlate all'epidemia di COVID19 tramite un contributo a fondo perduto al fine di assicurare una disponibilità immediata alle imprese in grave carenza di liquidità e per preservare la continuità dell’attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità delle stesse al momento dell’emergenza.

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati possono presentare un’istanza alla Regione esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici.

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.

La piattaforma di caricamento dei documenti è resa disponibile a partire dalle ore 0:00 del 28 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del 07 agosto 2020.

Non saranno prese in considerazione le domande la cui procedura di caricamento sulla piattaforma informatica non sia stata totalmente conclusa entro il limite temporale indicato.