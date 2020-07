Operatività portuale e attività della Guardia Costiera, il punto con il comandante interregionale

Si è tenuta nella mattinata di ieri, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la visita del Capitano di Vascello (CP) Salvatore Minervino, Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti.

Il neo Comandante Interregionale, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, Capitano di Fregata (CP) Cosmo Forte, ha incontrato nella sede del Circomare in rappresentanza del Comune di Vasto, gli assessori Giuseppe Forte e Luigi Marcello con i quali sono state affrontate alcune tematiche connesse all’operatività portuale ed il personale di Mariradar, quale simbolo della sinergia con cui il personale e le Amministrazioni locali operano sul territorio.

Ulteriore prestigio è stato dato alla mattinata con la scopertura nella sede della Guardia Costiera di un’opera pittorica realizzata e donata dal maestro pescarese Enea Cetrullo raffigurante la stessa sede ed il torrione del Mariradar 512. Il Comandante ha ringraziato il Maestro per il gentile e gradito dono quale testimonianza della profonda stima e del rispetto che lo lega al Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ed assolutamente sentite e spontanee sono state le parole dello stesso artista: “Ho deciso di realizzare quest’opera in questo particolare scorcio perché l’ambiente esprimeva serenità”, condizione questa che traspare naturalmente dall’opera dai colori tersi.



Il Direttore Marittimo ha successivamente ritenuto di incontrare il personale del Circomare Vasto riconoscendo l’operato fin qui svolto verso la collettività e richiedendo per il futuro continuità nel sostenere il Comandante Tenente di Vascello (CP) Francesca Perfido per il raggiungimento di obiettivi via via sempre più importanti ed assicurando, da parte della Direzione Marittima di Pescara, il massimo supporto e coordinamento.