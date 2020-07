Cambia la viabilità serale al centro di Vasto Marina

Scattano da questa sera, sabato 18 luglio, e andranno avanti fino a domenica 30 agosto le modifiche alla viabilità serale al centro di Vasto Marina.

L‘area pedonale urbana è prevista nell'arco orario compreso tra le 20:30 e le 2 nella zona piazza Rodi-corso Zara, nei pressi della Chiesa di Santa Maria Stella Maris, fino alla discesa da viale Dalmazia in direzione di lungomare Cordella.

L'area del lungomare, poi, sarà off limits nello spazio tra l'Hotel Europa ed il ristorante La Rusticana.

"Un provvedimento - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - preso di concerto con le associazioni di categoria ed il Consorzio 'Vivere Vasto Marina'".

L'apposita ordinanza emessa da Giuseppe Del Moro, comandante della Polizia Locale, disciplina la circolazione veicolare ed i cartelli relativi sono stati installati nei punti di accesso.

"Per garantire una maggiore sicurezza per i pedoni - ha aggiunto l'assessore alla Polizia Locale Luigi Marcello - l’isola pedonale tende a disciplinare la circolazione veicolare nel tratto di viale Dalmazia e traverse, nel tratto compreso tra via Martiri Istriani e la discesa che conduce alla parte nord del lungomare Ernesto Cordella. In concomitanza dell'istituzione - conclude l'assessore - è stato predisposto il servizio notturno della Polizia Locale con il chiaro intento di monitorare nel migliore dei modi tutto il territorio cittadino".