Vastese Calcio, Bolami e Scafetta sempre al timone. In società entra Sabelli

La Vastese Calcio comunica che, entro il termine previsto dalla LND, provvederà all’iscrizione della squadra nel relativo campionato di competenza, la Serie D Nazionale.

Sono stati dei mesi difficili, non solo per la squadra, ma per tutto il mondo e nonostante tutto questa Società è andata avanti, rafforzando il gruppo societario storico con l’ingresso del Sig. Maurizio Sabelli, già presidente dell’Agnonese Calcio. Oltre a lui, l’invito per l’ingresso in società di altre figure è sempre ben accetto ed utile.

Ovviamente, la credibilità di chi offre il proprio apporto alla Vastese Calcio verrà sempre vagliata da tutta la Società prima di dare parere positivo. Questa è stata e sarà sempre la modalità con cui la società prende le decisioni, ormai da 5 anni a questa parte, garantendo la sostenibilità del calcio a Vasto.

Ai tifosi chiediamo di esserci vicini ancor di più, perché le prospettive intorno a noi - anche di società blasonate - non sono delle più rosee.

Nonostante mille difficoltà, nonostante tutto... NOI CI SIAMO!

Uniti siamo più forti! Forza Vastese Calcio!

Franco Bolami

Pietro Scafetta

Carmine Sarni

Maurizio Sabelli

Simone Caner

Michele Mucci

Alessandro Mucci

Luigi Salvatorelli