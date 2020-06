Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza dell'accesso al porto, lavori a buon punto

Vanno avanti i lavori di risanamento idrogeologico del versante nord del promontorio di Punta Penna, nella zona del porto vastese.

L’intervento consiste nella realizzazione di un muro di contenimento del costone sovrastante viale Marinai d’Italia, la strada di accesso al bacino portuale. L’Impresa Midal, che si è aggiudicata i lavori su un importo a base d’asta di 750 mila euro, nella giornata odierna ha provveduto al getto della trave di coronamento sovrastante la palificazione realizzata in precedenza con il getto di micropali, si evidenzia in una nota diffusa da palazzo di città.

“Un’opera di notevole importanza - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Forte - studiata tenendo conto delle caratteristiche morfologiche del terreno, finalizzata alla messa in sicurezza di un’arteria di collegamento molto importante per i flussi commerciali in entrata ed uscita dal Porto di Vasto. Inoltre, l’intervento servirà anche per il consolidamento delle unità abitative che si affacciano sul mare dal promontorio di Punta Penna”.

Il progetto complessivo dell’intervento prevede un secondo lotto dei lavori, di uguale importo, che andrà a consolidare anche le strutture della Capitaneria di Porto-Guarda Costiera.

I lavori sono seguiti dai tecnici dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Vasto.