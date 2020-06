Oltre la crisi e politiche industriali, l'incontro con il prof. Emanuele Felice

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La pandemia, dopo aver creato una crisi sanitaria sta impattando, in maniera pesante, il mondo dell’impresa e - quindi - quello del lavoro.

Dopo la fase dell’assistenza immediata bisogna lavorare per attutire le ripercussioni della recessione e per rilanciare la ripresa della produzione di beni e servizi e, se possibile, orientarla verso orizzonti consapevoli delle problematiche globali.

I settori coinvolti sono molti e tutti meritano la dovuta attenzione.

La nostra riflessione inizia dal settore industriale, specie quello collegato all’automotive, così significativo nella nostra provincia e nell’intera regione Abruzzo.

Certo la recente approvazione della Z.E.S., resa possibile in Abruzzo solo dalle deroghe introdotte dal Governo Gentiloni e le scelte infrastrutturali strategiche del Ministro De Micheli nella nostra regione sono opportunità importanti ed imprescindibili

Oggi, però, ai tradizionali problemi strutturali e di sistema del nostro territorio si aggiunge un gigantesco problema di “calo mondiale della domanda” che necessita di interventi molto significativi del Governo Nazionale e dell’Unione Europea.

E’ per questo che abbiamo chiesto al nostro giovane e illustre concittadino, il Prof. Emanuele Felice, di interloquire sulle tendenze delle politiche nazionali ed europee utili a impattare la crisi ed a superarla, coniugandole con le specificità dei nostri territori .

L’iniziativa del 29.6.2020 dalle ore 16.00 “OLTRE LA CRISI. POLITICHE INDUSTRIALI: IL RUOLO DEL GOVERNO E DELL’EUROPA, sarà fruibile in diretta facebook sulle pagine PD Abruzzo e Partito Democratico Vasto, verrà introdotta dal Dr. Sabato Giugliano del locale circolo e vedrà protagonista oltre il Prof. Felice anche il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, e il Segretario Regionale del P.D. Michele Fina .

Tutti I fruitori potranno porre domande e questioni tramite la messaggistica ed interloquire in diretta con i relatori .

Mentre il centrodestra vastese è impegnato con la becera “propaganda da bar”, il Partito Democratico, in maniera seria e costruttiva, cerca soluzioni e si assume la responsabilità di fare proposte utili per i lavoratori e per le imprese del nostro territorio.

Il Circolo P.D. di Vasto