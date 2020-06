Campagna elettorale (presente e futura), Salvini a Vasto: "Centrodestra pronto"

La campagna elettorale aperta, anche in Abruzzo, dove si rinnoveranno alcune amministrazioni di città importanti quali Chieti ed Avezzano, ed uno sguardo, sollecitato dai cronisti locali a quella che interesserà Vasto l'anno prossimo: temi di attualità nazionale e prettamente locali hanno trovato spazio nella breve tappa di oggi pomeriggio in città, in via Ciccarone nell'area del Bar-Pasticceria 'La Vastese', di Matteo Salvini, leader della Lega.

Diversi simpatizzanti ed amministratori del territorio lo hanno circondato al suo arrivo, poco dopo le 17.

Oltre al 'calore' dei suoi, come accade un po' dappertutto, anche a Vasto non sono mancate contestazioni all'indirizzo dell'ex vice premier, con striscioni e slogan.

“La Lega in Abruzzo sta facendo bene – ha detto tra l'altro Salvini -. Alle amministrative di Chieti e Avezzano abbiamo presentato delle buone squadre. La stessa cosa accadrà a Vasto dove ci sono uomini e donne che si stanno preparando a prendere in mano le redini della città”.

Foto di Andrea Marino