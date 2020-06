Non verranno abbattuti i pini in via Ritucci Chinni al quartiere San Paolo

Non verranno abbattuti i pini in via Ritucci Chinni.

A buon fine l'azione di mobilitazione e protesta di cittadini e associazioni, sfociata nel sit-in di questa mattina nell'area del cantiere per i lavori di riqualificazione dell'area, al quartiere San Paolo.

"I pini sono salvi - si legge in un post di una delle attiviste -. Una delegazione di cittadini è stata ricevuta dal sindaco Francesco Menna per proporre soluzioni alternative che sono state accettate.

Oggi è stata scritta un'altra bella pagina di cittadinanza attiva".

"Giornata movimentata ma con un importante risultato anche se per ora parziale - è il commento di Luigi Cinquina, presidente della sezione vastese del Cai, Club Alpino Italiano - I pini non verranno abbattuti, il progetto verrà rivisto compatibilmente con le varie esigenze, ma soprattutto con regole di buon senso che devono conciliare con progetti che talvolta hanno un grave effetto impattante, per il messaggio culturale che passa.

L'augurio è che il sacrificio di quell'unico pino di circa 40 anni per ora abbattuto, apra la strada alla approvazione di un piano del verde condiviso nei contenuti, un passaggio importante per il miglioramento della qualità della vita in ambito urbano dove infrastrutture e natura devono coesistere e non essere in contrapposizione".