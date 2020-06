'Lunga vita agli alberi': cittadini mobilitati contro il taglio dei pini al quartiere San Paolo

Cittadini mobilitati contro il taglio dei pini in via Ritucci chinni, al quartiere San Paolo.

Stamane, nonostante la pioggia a tratti, un gruppo di cittadini costituitosi spontaneamente ha dato vita di buon'ora ad un sit-in di protesta nell'area del cantiere aperto qualche giorno fa nei pressi della Chiesa di San Paolo, per chiedere soluzioni alternative ed evitare il taglio degli alberi.

"Lunga vita agli alberi" il messaggio mostrato dai manifestanti, tra i quali presenti rappresentanti del Cai di Vasto presieduto da Luigi Cinquina, del Comitato L'Arcobaleno dell'avvocato Angela Pennetta, Stefano Taglioli del Gruppo Fratino Vasto e Marco Cannarsa del gruppo Geav, Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie.

Una delegazione sarà ricevuta in municipio dal sindaco Francesco Menna per valutare alternative al taglio dei pini nell'ambito del progetto di riqualificazione della zona che prevede il rifacimento del manto stradale, dei parcheggi e dei marciapiedi con consolidamento del muro di sostegno per l'area sportiva del quartiere e la piantumazione di nuovi alberi in sostituzione dei pini (ne restano sette, uno degli otto è già stato tagliato) le cui radini hanno determinato problemi alla strada.