Tutto e il contrario di tutto: abbattuti i pini in via Ritucci Chinni

Tutto e il contrario di tutto in via Ritucci Chinni, al quartiere San Paolo.

In poche ore: il sit-in mattutino di un comitato spontaneo di cittadini contrari al progetto di riqualificazione dell'area, nelle vicinanze della Chiesa di San Paolo, nella parte comprendente il taglio di otto pini; l'incontro di una delegazione con il sindaco Francesco Menna in municipio e la comunicazione che un piano alternativo, preservando gli alberi in questione, sarebbe stato valutato dai responsabili; infine, nel primo pomeriggio, le motoseghe in azione e l'abbattimento dei pini.

In totale otto i pini tagliati, sette oggi pomeriggio ed un altro che era già stato in precedenza eliminato.

Tante le proteste, soprattutto da parte degli attivisti mobilitati e, in particolare, quelli ricevuti stamane a palazzo di città che si sentono traditi e presi in giro.

Sul posto, mentre gli operai della ditta incaricata continuavano il lavoro, si sono portati, tra gli altri, il presidente del Club Alpino Italiano di Vasto Luigi Cinquina, l'avvocato Angela Pennetta, presidente del Comitato civico L'Arcobaleno, il responsabile delle Geav-Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie Marco Cannarsa ed i consiglieri comunali Francesco Prospero e Marco Gallo.