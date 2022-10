Due nuovi alberi in piazza Rossetti con il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Il Lion Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna in occasione della Festa dell’Albero e nel pieno rispetto della filosofia a difesa della natura e dell’ambiente che ci circonda, ha organizzato una iniziativa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che si si è’ tenuta ieri Sabato 22 Ottobre in piazza Rossetti alle ore 11.30. Sono state messe a dimora due esemplari di Ginkgo Biloba la più antica pianta di origine cinese famosa per le sue proprietà energetiche, antiossidante ed antismog. Una iniziativa che ha trovato il consenso di tanti e che ha richiamato numerosi cittadini e associazioni per rendere merito ai Lion di aver saputo ancora una volta interpretare le esigenze della Società per il bene di tutti. Presenti il Sindaco Francesco Menna, il vice Sindaco Assre Licia Fioravante e gli assessori Barisano e Paola Cianci, il Presidente di Zona Paolo Affaldani, la Presidente del Lion Club New Century Caterina Morassi unitamente a rappresentanti degli altri di Vasto.