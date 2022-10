L’esperienza di Degust Abruzzo per promuovere il territorio

L’Associazione Degust Abruzzo di Giuseppe Raffaele e Micaela Piscicelli, Owner & Fournder dell’Ets, promuove a Cupello pacchetti turistici che oltre a far apprezzare il Territorio, le bellezze naturali paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche dell'Abruzzo, in collegamento con vari tour operator europei offre anche corsi di Lingua e Cultura Italiana certificata per turisti stranieri e varie attività esperienziali.

Si è conclusa il 22 ottobre l’esperienza turistica di Mayra Jerez colombiana residente in Canada, nata a Bogotà e residente da in Quebec nella città di Gatineau, che ha deciso dal 9 al 23 ottobre di partecipare all’esperienza turistica di Degust Abruzzo. Ha frequentato a Cupello, presso la sala multimediale, un Corso individuale di Lingua e Cultura Italiana livello A1/A2 QCER e sempre con la collaborazione di Giuseppe Raffaele e Micaela Piscicelli, ha potuto apprezzare le bellezze del Territorio abruzzese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Ha visitato: Vasto e la Riserva di Punta Aderci, l'Abbazia di San Giovanni in Venere e la Costa dei Trabocchi con pranzo sul Trabocco, Farà San Martino e il Castello di Roccascalegna, Sulmona e Pacentro, l'Abbazia di San Liberatore a Majella e l'eremo di Santo Spirito a Majella, Termoli e Lanciano. In più ha partecipato a due Cooking Classes, uno sulla cucina marinara in cui ha preparato Cavatelli acqua e farina, il Brodetto Vastese e le Ferrarelle, l'altro sulla cucina di terra dove ha preparato Pallotte cacio e uova, pasta alla chitarra. Inoltre, ha visitato e degustato vini in 4 diverse cantine abruzzesi.

Il 22 ottobre, ultimo giorno del Corso di Lingua e Cultura Italiana Mayra Jerez ha ricevuto l'attestato di partecipazione per il suo percorso di Lingua e Cultura Italiana alla presenza di Giuliana Chioli assessore alle politiche sociali del Comune di Cupello.

“Mayra è una psicologa trentaquattrenne impegnata nel sociale piena di vita e di voglia di imparare.” Commenta Giuliana Chioli. “Riparte con un carico di emozioni e di meravigliose esperienze vissute in Italia e, in particolare, a Cupello. L'Associazione Degust Abruzzo ha scelto di omaggiarla con un attestato di fine percorso proprio nella nostra Sala Multimediale che ha ospitato i corsi a cui ha preso parte in queste settimane.

Ancora una volta grazie a Michaela Piscicelli e a suo marito Giuseppe Raffaele per aver promosso la nostra cultura e le nostre tradizioni locali.”