Il derby Ã¨ del Cupello: battuta la Bacigalupo Vasto Marina

Al Padre Fulgenzio Fantini è la Virtus Cupello di mister Giuseppe Soria a vincere il secondo derby territoriale tra le quattro squadre del comprensorio in Promozione girone C battendo 3-1 a domicilio la Bacigalupo Vasto Marina.

Sfida intensa e combattuta quella di oggi pomeriggio valida per la giornata numero 6 del girone di andata, in bilico fino all’ultimo, condotta in porto dai rossoblù ospiti con il rigore di Paravati trasformato nei minuti di recupero conclusivi e i gol nel primo tempo messi a segno da Felice e Tafili, con l’unico centro dei locali di Tarquini.

Si conferma al vertice e, in attesa della sfida del San Salvo, ora da sola in testa la squadra cupellese che anche sul terreno di gioco di località San Tommaso, ha confermato qualità e ottime potenzialità. Dall’altra parte ci ha provato la squadra di Daniele Avantaggiato a riprenderla la partita: sotto di due gol, dopo le marcature iniziali di Felice, di testa in apertura al 4′ su perfetto invito di Tafili, e dello stesso Tafili a chiudere una perfetta rifinitura di Stivaletta al 42′, la truppa di casa proprio al tramonto della prima frazione è riuscita a dimezzare lo svantaggio con la girata di testa vincente di Tarquini, uno dei tanti ex della sfida, su azione d’angolo, facendo registrare il primo gol incassato in stagione dal numero 1 rossoblù Cattenari.

Nella ripresa, nell’economia di un andamento di gioco spesso spezzettato, BVM generosamente avanti, molte contestazioni alla direzione arbitrale (su ambo i fronti, hanno reclamato la concessione di un rigore intorno alla mezzora i padroni di casa), ma Cupello che è riuscito a reggere, anche in inferiorità numerica nel finale per il doppio giallo ed il conseguente rosso a Troiano al 37′, trovando la marcatura della sicurezza su rigore segnato da Paravati e da lui stesso provocato che siglava il suo quinto gol personale (tutti da subentrante e miglior realizzatore della squadra, fin qui, una vera risorsa per Soria).

Per la BVM, dopo due successi e tre pari, è il primo ko stagionale, per la Virtus Cupello c’è la conferma di un avvio decisamente incoraggiante. E domenica prossima la ‘supersfida’ con il San Salvo al Comunale.

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Cupello 1-3

Reti: 4’ Felice, 42’ Tafili, 47’ pt Tarquini, 48’ st Paravati (rigore)

Bacigalupo Vasto Marina: Vacirca, Vespasiano, Marinelli, Petrone, Iarocci, Progna, Shipple (Minichillo), Gagliano, Tarquini (Petrella), De Vizia, Santone A. (Larivera). A disp.: Ottaviano, Romano, Priori, Rozanc, Turdò, Santone D. All. Avantaggiato

Virtus Cupello: Cattenari, Zaccardi, Berardi (Giuliano), Bellano (Seck), Felice, De Fabritiis, Giardino, Tafili, Sene (Paravati), Stivaletta, Troiano. A disp.: Fucci, Napolitano, Scopa A., D’Ovidio, Villano, Di Fabio. All. Soria

Arbitro: Battistini di Lanciano (De Ortentiis di Pescara e Mattucci di Teramo)

Note: espulso Troiano al 38’ st per doppia ammonizione

da vasport.it