FolleMenti e Amici della Musica “in Comune” a Cupello

Musica e Pittura, due delle sette arti, saranno le protagoniste di due eventi che prenderanno vita nella cornice di Palazzo Marchione, sede del Comune di Cupello, domenica 2 ottobre, in occasione della Fiera della Madonna del Rosario, appuntamento che, annualmente – ad eccezione dei due anni di stop dovuti alla Pandemia da Covid 19 – si svolge dal 1896 per le vie del paese.

“Bambini in mostra” è il titolo della collettiva d’arte a cura di Viviana D’Agostino - dell’Associazione cupellese FolleMenti di Marilena Claudio - che per tutta la giornata di domenica sarà possibile visitare nelle suggestive ambientazioni della Sala Multimediale E. Mattei, ex granai del Palazzo. Qui saranno esposte le opere realizzate dai piccoli grandi artisti che hanno frequentato il Corso di disegno e pittura creativa 2021/2022: Alide Di Giacomo, Emma Costantini, Gaia Calabrese, Gioia Lizzi, Riccardo Larice, Sveva Di Rienzo, Giulia N. Ardelan, Luisa Sammartino, Noemi Di Francesco, Cecilia Perazzelli, Ellen Gagliardi, Enzo Di Lallo, Ginevra De Rosa, Irene Carosella, Lana Casarsa, Niccolò Vitelli.

Un corso centrato non solo e non tanto sulla tecnica e sulla necessità di “imparare a fare” ma soprattutto sull’importanza del tirare fuori le proprie emozioni e la propria creatività, insomma ciò che ogni bambino è, rappresenta ed egli stesso sente dentro di sé e con il suo sé, riportandolo sul supporto pittorico.

Un’occasione questa che sarà di sicuro un ottimo biglietto da visita per i corsi che a breve riprenderanno presso la sede dell’Associazione sita in via Vittorio Veneto a Cupello.

Al piacere della vista si aggiungerà, però, quello dell’udito. L’altra protagonista, infatti, come già detto, sarà la musica. E in particolare l’Associazione “Amici della Musica” Città di Cupello, esistente sin dal 1993 – e quindi prossima a festeggiare il trentennale – che si prepara ad accogliere tutti coloro che vorranno iscriversi ai corsi (per continuare o intraprendere lo studio di uno strumento musicale) e tutti coloro che vorranno diventare soci sostenitori dell’associazione.

Per quest’ultimi, sin dalla mattina, il presidente Angelo Galante unitamente ad altri rappresentanti, saranno presenti con un proprio stand lungo Corso Mazzini. Chi deciderà di iscriversi, dando un grande supporto a un’associazione cittadina che si auto sostiene, riceverà, al costo di 10 euro, una tessera recante un QR code tramite il quale si potrà accedere alla visione della registrazione del concerto svoltosi quest’estate, ad agosto, presso la Chiesa della Natività di Maria SS. Con una semplice offerta, invece, si avrà accesso a foto e immagini dello stesso.

A partire dalle 16:30 si entrerà nel vivo, con l’apertura dell’Open Day che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello. Qui saranno allestite diverse postazioni, in particolare una zona con clarinetto e sassofono, un'altra con percussioni e un'altra zona con ottoni, presso le quali sarà possibile vedere gli strumenti, ricevere informazioni sui corsi (laboratorio musica d’insieme, teoria musicale, flauto, sassofono, clarinetto, tromba, trombone, corno, basso tuba, percussioni, pianoforte, chitarra, propedeutica musicale, canto) e semplici spiegazioni teoriche nonché assistere a brevi esibizioni. Il tutto in vista dell’inizio dei corsi che prenderanno avvio lunedì 3 ottobre, presso la sede dell’Associazione sita in via Alcide De Gasperi a Cupello.