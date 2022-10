Degustazione del “vino cotto”… e non solo

A Cupello, si attende con trepidazione la Fiera della Madonna del Rosario, tradizionale appuntamento (quest’anno in programma il 2 ottobre) con forti radici storiche e culturali.

Per prepararsi ottimamente alla giornata di domenica, il Circolo comunale Centro anziani, guidato dal Presidente Michele Baldassarre, ha deciso di organizzare un pomeriggio interamente dedicato al “vino cotto”, nella giornata di sabato 1 ottobre.

Si parte alle ore 15.30, con la preparazione in diretta, che vedrà protagonisti i membri del Circolo pensionati insieme a figure più giovani. L’obiettivo è quello di trasferire la tradizione del vino cotto alle nuove generazioni, affinché in futuro non venga perduta.

Dalle ore 19.00, invece, si terrà la vera e propria degustazione del vino cotto, che sarà accompagnata da: pasta e fagioli, arrosticini, panini, pizzelle e tarallucci.

Non mancheranno, infine, musica tradizionale abruzzese e fuochi d’artificio, per attendere al meglio la giornata della fiera.