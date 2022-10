Piazza Rossetti gremita per il concerto di Max Gazzè

Gremita Piazza Rossetti, nella serata di venerdì 30 settembre, per il ‘clou’ dei festeggiamenti popolari in onore del Patrono San Michele Arcangelo.

Apprezzato il concerto di Max Gazzè, sul palco sistemato nell'area prospiciente i due ex Palazzi Scolastici del centro di Vasto.

In due ore di esibizione, il cantautore romano ha proposto brani, datati e recenti, che hanno incontrato il gradimento del pubblico, in particolare quelli che l'hanno lanciato tra gli interpreti di maggior seguito in 30 anni di carriera musicale.

Tra i vari motivi “I tuoi maledettissimi impegni”, “Vento d'estate”, “Cara Valentina”, “L'uomo più furbo del mondo”, “Ti sembra normale”, “Il solito sesso”, “Una musica può fare”, “La favola di Adamo ed Eva” ed altri ancora.

Dopo il concerto, lo spettacolo dei fuochi d'artificio sparati dalla spiaggia di Vasto Marina.