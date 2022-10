Il "grazie" di Schael ai sindaci della provincia di Chieti

La dichiarazione di Thomas Schael, Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti al termine della riunione del Comitato ristretto dei Sindaci, chiamato a dare una valutazione sull'operato dell'ultimo anno.

"Aver ricevuto dai rappresentanti di tutti i Sindaci del territorio un riconoscimento sull'impegno profuso per dare più forza ai servizi per la salute in provincia di Chieti, mi onora profondamente e mi da una motivazione ancora più forte per il futuro.

Gli Amministratori hanno espresso un giudizio positivo sul percorso avviato che ha prodotto i primi risultati, pur nella consapevolezza piena delle esigenze che ancora devono trovare risposta. Sono certo che il confronto sereno, leale e onesto avuto finora sarà la migliore garanzia per proseguire in un rapporto di collaborazione proficuo, che porterà beneficio ai territori e ai cittadini di questa Provincia. Ringrazio, perciò, i sindaci per la fiducia, che sarà ripagata con un rinnovato impegno affinché i servizi per la salute possano essere ancora più efficienti e vicini alla gente".