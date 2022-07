Passaggio del martelletto al Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Passaggio del martelletto nel Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, da Luigi Spadaccini a Maria Pia Smargiassi.

“Una serata bellissima vissuta in allegria e tanta cordialità da parte dei soci e degli ospiti presenti”, commenta Luigi Marcello su Facebook.” Un grazie di cuore al Past President Luigi Spadaccini per un anno fantastico condotto magistralmente insieme al suo direttivo e tanti auguri alla nuova Presidente Maria Pia Smargiassi che siamo certi saprà condurre la sua squadra con altrettanta bravura. Un Club, il nostro, in ottima salute che nel corso di questi anni anche grazie all’apporto di una nuova generazione di soci giovani immessi nel Club sta ponendosi all’attenzione del Distretto con una operatività al servizio non comune.”