Servizio idrico, programmate nuove interruzioni fino all’11 luglio

L’anno tribolato che stiamo attraversando sta portando tutti noi a dover affrontare diverse emergenze. Tra cui quella idrica. Sempre più le cronache nazionali riferiscono di “emergenza siccità”. L’attenzione alla risorsa idrica, alla sua gestione e alle mancanze è tema importante anche nel nostro territorio. Nei giorni scorsi alcune associazioni - Forum Civico Ecologista Vasto, Arci provinciale Chieti, Italia Nostra del Vastese, Stazione Ornitologica Abruzzese, Gruppo Fratino Vasto e Forum H2O – hanno inviato una lettera al presidente della Provincia Francesco Menna e al presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe.

La crisi idrica “è diventata ormai la normalità nella nostra regione e nella nostra provincia” hanno scritto i sodalizi sottolineando che fino al 29 giugno, lungo tutto il mese scorso, le interruzioni della normale fornitura idrica sono state 68. Rotture improvvise, in una rete che secondo alcune stime nazionali perde fino al 70% circa dell’acqua immessa, e lavori urgenti possono creare disagi alla cittadinanza. “Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica” la Sasi in questi mesi sta portando avanti la pianificazione di interruzioni programmate ogni settimana. L’ultima comunicazione, fino all’11 luglio, è di queste ultime ore e coinvolge Vasto e diversi comuni del nostro comprensorio.

Questo il cronoprogramma pubblicato dalla società che gestisce il servizio idrico:

In occasione della pubblicazione di questo cronoprogramma la Sasi ha comunicato che “a seguito di segnalazione di controlli interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica” si sono resi necessari altri interventi non differibili di interruzione che hanno coinvolto nel nostro comprensorio Casalbordino la scorsa notte e Cupello ieri pomeriggio.