Applausi per il 'Gran Galà' dell'Histonium Ballet Center

Sabato 2 luglio, sul palco de la ‘Città del Cinema’ a Vasto, si sono esibiti gli allievi della scuola di danza “Histonium Ballet Center”.

Le coreografie curate con minuzia, i costumi e le scene, la cura dei particolari, hanno catturato il pubblico.

La direttrice Eleonora Galante assieme a sua madre, la maestra Angiola Saraceni, sono estremamente soddisfatte dei loro allievi, che hanno potuto rivivere la gioia di esprimere l’arte della danza dopo due anni difficili, passando dal repertorio classico al contemporaneo, al flamenco e al tiptap, eseguite su musiche coinvolgenti e che non hanno fatto risparmiare al pubblico continui applausi a scena aperta.

Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo, gli insegnanti delle varie discipline, i tecnici ed i macchinisti teatrali e infine i genitori che hanno creduto alla professionalità della scuola, all’assessore Anna Bosco che ha onorato la scuola con la sua presenza esprimendosi con lodevoli parole conoscendo già la realtà presente sul territorio da molti anni.

Dopo una brevissima pausa per coloro che dovranno prepararsi per i concorsi ed audizioni, la sede sarà aperta per accettare nuove iscrizioni e ripartire ancora più entusiasti per il nuovo anno accademico.