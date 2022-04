Fratino presente sulla costa vastese nel 2021 e nel 2022

L’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione più calda vedono crescere l’attenzione sulle nostre coste e sulla loro salute. Un interesse dai molteplici aspetti, a partire da quelli ambientali. Tra gli indicatori ecologici su cui maggiore da tanti anni è l’attenzione è la presenza del Charadrius alexandrinus, il fratino. La sua tutela è ormai così affermata e considerata che anche le ordinanze balneari annuali della Regione Abruzzo la prevedono. Seguendo le indicazioni che vengono dai monitoraggi ornitologi effettuati quasi esclusivamente da volontari.

In questi giorni un comunicato inviato dal WWF Abruzzo ha riportato la notizia che “il fratino torna a nidificare sul litorale vastese” in quanto individuato un nuovo nido sulla costa della città di Vasto. “Un’ottima notizia – secondo l’associazione - per quel tratto di litorale che in passato aveva ospitato la specie nidificante, ma dove negli ultimi anni si erano registrati soltanto tentativi di nidificazione non andati a buon fine”. Il WWF nel suo comunicato ha sottolineato di aver comunicato la presenza di questo nido al Comune di Vasto e agli Enti preposti alla tutela della specie e di aver chiesto “e di sospendere qualsiasi intervento sul litorale che possa arrecare danno o disturbo al Fratino”.

Stamattina Stazione Ornitologica Abruzzese e Gruppo Fratino Vasto hanno inviato un comunicato in cui hanno riportato che “nel 2021 ci furono tre nidi tra Vasto e San Salvo, due con schiusa” e quest’anno già “due nidi a Vasto” sottolineando che “due siti di riproduzione su cinque sono nell’area ora destinata al Jova Beach Party”, il tour nazionale di concerti che vede già dal 2019 la stessa associazione del panda tra i partner. Gli unici siti di riproduzione vastesi, come si evince dai dettagli forniti nei due comunicati, sono a Vasto Marina. Si conferma quindi, come il Gruppo Fratino Vasto ha sottolineato negli anni scorsi, che a Punta Aderci prosegue l’assenza dal 2011.

Questi i dettagli forniti da SOA e GFV:

1)l'anno scorso, 2021, SOA e Gruppo Fratino Vasto hanno trovato tre nidi nel vastese, di cui due a Vasto marina e uno a San Salvo. Due su tre sono giunti certamente alla schiusa (uno a Vasto marina e uno a San Salvo), superando quindi lo stato del nido segnalato ieri dal WWF. Quello di San Salvo, con i pulcini pure inanellati da inanellatore ISPRA, ha visto anche l'involo di un giovane.

Il terzo nido, a Fosso Marino, è invece fallito.

2)Quest'anno siamo a due nidi. Il primo, a Vasto marina, trovato da SOA-GFV è poi stato predato. Il secondo, trovato dal WWF, vede l'adulto attualmente in cova.