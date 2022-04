Il regista Lorenzo Scaraggi a Vasto in un doppio appuntamento al 'Pantini Pudente' e alla Casa Lavoro

L’Amministrazione Comunale di Vasto ha aderito all’iniziativa promossa dalla Casa Lavoro di Vasto e della direttrice Giuseppina Ruggero in collaborazione con L’Associazione Libera Contro Le Mafie.

In onore alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino, a 30 anni dalla strage di Capaci presso l’Auditorium del Polo Liceale ‘Pantini-Pudente’ di Vasto, verrà proiettato, giovedì 28 aprile alle ore 10, il film documentario “Madre Nostra” e gli studenti avranno l’occasione di incontrare il regista Lorenzo Scaraggi. Si tratta di un reportage on the road tra orti sociali, comunità agricole e campagne pugliesi.

“Madre Nostra” è il racconto di un viaggio alla ricerca di storie di redenzione.

Lorenzo Scaraggi, giornalista, viaggiatore, a bordo di un vecchio camper del 1982 ha attraversato la Puglia raccontando l’incontro con uomini e luoghi che, grazie all’agricoltura sociale, hanno cercato e trovato la seconda possibilità che spesso la vita non offre a molti.

Dalle terre confiscate alla mafia, alle comunità di ex tossicodipendenti fino alla redenzione dall’associazione a delinquere, “Madre Nostra” passo dopo passo, incontro dopo incontro, volto dopo volto di trasforma in una smisurata preghiera, un modo per riconoscere che se Padre Nostro è nei cieli, Madre Nostra è in terra, è la terra che redime persone e luoghi dal proprio passato.

“Iniziativa per ricordare i due giudici che simboleggiano i valori più alti della magistratura. Servitori dello Stato che hanno offerto - ha ricordato il sindaco, Francesco Menna - la loro vita in nome della giustizia. È importante organizzare eventi destinati agli studenti per la promozione della cultura, della legalità e del rispetto”.

“Nell’ambito delle iniziative per i 30 anni dalla strage di Capaci questo incontro con gli studenti intende promuovere i valori della legalità costituzionale e le nostre scuole da sempre con grande sensibilità si impegnano in progetti di questo tipo. Insieme alla Direttrice Giuseppina Ruggero voglio ringraziare la Dirigente Anna Orsatti per aver raccolto l’invito ad ospitare questa iniziativa e tutti i Dirigenti, docenti e studenti che parteciperanno, la Dott.ssa Giuseppina Rossi, la Prof.ssa Gilda Pescara referente del Presidio Libera di Chieti ed il Dott. Tito Vezio Viola che sarà presente in rappresentanza di Libera” ha dichiarato l’Assessore alle politiche scolastiche, Anna Bosco.

“Nel pomeriggio, alle ore 14, il regista pugliese si recherà presso la Casa Lavoro di Torre Sinello per una seconda proiezione del film - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e dell’Integrazione, Nicola Della Gatta - iniziativa importante che sono certo sarà molto apprezzata dai detenuti che potranno valutare il grande potere rieducativo ed inclusivo del lavoro, fondamentale per intraprendere un percorso di reinserimento sociale davvero efficace, che spesso diventa anche riscatto personale. Possono dimostrare agli altri, e soprattutto a loro stessi, di essere in grado di cambiare in meglio la propria vita”.