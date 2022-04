'Poster della Pace', alunni premiati

Anche quest’anno il Lions Club Vasto New Century ha portato a termine il service Poster della Pace.

Gli alunni delle scuole medie di Palmoli, Gissi e Castiglione Messer Marino sono stati premiati dal presidente Diego Russo e dalla socia Caterina Morassi per i disegni aventi ad oggetto il tema della ‘Pace’ quest’anno particolarmente sentito.

Sono stati scelti gli elaborati di Kiara Basilico ed Emanuele Di Lello per Gissi, Asia Trombelli e Maria Elisa Nanni per Palmoli e Maria e Samuele Di Domenica per Castiglione Messer Marino.

A tutti gli alunni che hanno partecipato a nome di tutto il Lions Club Vasto New Century va un grande ringraziamento.

Il responsabile stampa Guido Giangiacomo