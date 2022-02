Corso volontariato 2022 di Lory a Colori

E’ prossimo il nuovo corso per volontari nei reparti oncologici, organizzato dall’associazione Lory a Colori.

La presidente, Monica Marinari, spiega: “E’ rivolto a tutti, purché maggiorenni, per tutti coloro che hanno voglia di portare il proprio contributo a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, professionisti e non. Perché non ci si può improvvisare quando ci si rapporta ad un malato oncologico, si deve essere pronti a sopportare un carico di dolore enorme. Il corso fornisce gli strumenti adatti non solo a fornire aiuto, ma anche ad essere pronti emotivamente a farlo. Le dottoresse Psicologhe metteranno la loro esperienza al servizio di un percorso di crescita interiore e di preparazione pratica, per poter svolgere l’attività di volontariato oncologico nel migliore dei modi”.

Il corso gratuito, sarà svolto sia on-line che in presenza presso la sede di San Salvo.

Una volta formati, i volontari riceveranno un attestato di partecipazione e potranno dare la propria disponibilità per collaborare nei territori operativi di Vasto, San Salvo o Roseto degli Abruzzi.

Il calendario del corso svolto dalle ore 9 alle ore 12 in presenza o su zoom:

12 marzo “Chi è il volontario”

19 marzo “Conoscere il cancro”

26 marzo “Gestire le emozioni”

2 aprile “La prevenzione”

“Chiunque può essere un volontario, chiunque può fare la differenza!”

Per iscriversi è indispensabile la prenotazione.

Cell. 3343104316 per Vasto e San Salvo

Cell. 3518944568 per Roseto degli Abruzzi