Vastese, pari a Castelfidardo: Altobelli evita un altro beffardo ko

Sarebbe stato un altro ko beffardo, in una partita che era stata approcciata bene ed anche giocata discretamente: il gol di Altobelli, nello scorcio finale della sfida, ha evitato la seconda sconfitta di fila alla Vastese.

E' terminata 1-1 la gara di Castelfidardo, giocata allo Stadio ‘Mancini‘.

Risultato maturato nella seconda parte del confronto: prima il vantaggio dei padroni di casa, su rigore trasformato da Gega al 33', poi il pari a firma di Mattia Altobelli, al 39', per i biancorossi.

La partita. Non pochi i cambiamenti, nel suo schieramento iniziale, per mister D’Adderio. Assenti Alessandro e Corticchia, il tecnico molisano dà fiducia a Stivaletta nel terzetto offensivo e a Pierpaoli in mediana, riproponendo Altobelli al centro della difesa e Monza a centrocampo.

Un ex dall’altra parte, l’esterno sinistro difensivo Mataloni.

Meglio la Vastese nell’arco della partita, diverse le occasioni fallite e, per quanto accaduto nella ripresa, poteva arrivare anche la beffa di una nuova sconfitta. Bello il gol di Altobelli: un gran tiro che non ha lasciato scampo a Demalija.

Castelfidardo-Vastese 1-1

Reti: 33′ st Gega, 40′ st Altobelli

Castelfidardo: Demalija, Morganti, Mataloni, Fermani, Baraboglia, Gega, Cusimano, Cardinali, Camara, Bracciatelli, Braconi. A disp. Palombo, Baldoni, Murati, Daniello, Riggio, Markiewicks, Cvetkovs, Percovic, Fabiani. All. Mangiapane

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Monza, Scafetta, Agnello, Alonzi, Stivaletta, Pierpaoli. A disp. Di Feo, Tancredi, Marianelli, Allegra, Sansone, Di Bello, Ficara, Lenoci, Pastore. All. D’Adderio

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa