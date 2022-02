SOS-tieni l’Ucraina!

È l’Associazione “Bethel Italia” APS, ente di beneficienza caritativo, a correre in soccorso della popolazione ucraina colpita dalla guerra e come le oltre 75 filiali in 15 regioni, anche la filiale di Vasto ha iniziato una raccolta di medicinali, alimenti secchi, indumenti e beni di prima necessità.

Il delegato della filiale di Vasto, Giovanni Greco lancia un appello:”L'ente di beneficenza Bethel Italia di cui sono membro da alcuni anni e col quale già operiamo da diversi mesi nelle nostre città, aiutando famiglie indigenti con pacchi alimentari mensili ed altri beni di prima necessità, sta organizzando con mezzi propri viaggi di soccorso per l'Ucraina. Il primo viaggio riguarderà l'invio di generi alimentari. Se vuoi aiutarci a tendere una mano verso chi sta perdendo tutto ti chiedo di contattarmi o condividere questa locandina tra i tuoi contatti.”

Chiunque volesse contribuire o avere maggiori informazioni può contattare Giovanni Greco al cell. 3492621542. L’associazione raccoglie: disinfettanti, bende, ovatta, antidolofici, siringhe, alimenti secchi a lunga conservazione, alimenti e prodotti per bambini(omogenizzati, pannolini, ecc. ) indumenti uomo, donna, bambino, coperte.

E’ previsto il 7 marzo il ritiro della raccolta a Vasto e a Pescara.

La filiale nello specifico riguarda non solo la città di Vasto ma anche i dintorni (Termoli, San Salvo, Casalbordino, ecc).

La sede è in via civiltà del lavoro 2, a Vasto

www.associazionebethelitalia.org