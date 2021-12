Croce Rossa, Protezione Civile e Asperger Abruzzo insieme per il "Natale in Piazza"

Un atteso appuntamento quello di domenica 19 dicembre, “Natale in piazza”, svolto in Piazza Rossetti a Vasto per tutto l’intero arco della giornata e presenziato dalla Croce Rossa di Vasto in stretta collaborazione con la Protezione civile e l’associazione Asperger Abruzzo di Marie Helene Benedetti nata nel 2020, e che da voce ai nuclei familiari con figli affetti da autismo.

Sono stati allestiti stand con il gruppo di lavoro interno alla Croce Rossa che si è occupato del truccabimbi, ed inoltre un simpatico teatrino che ha mostrato attraverso i personaggi e simpatiche scenette, le tecniche di primo soccorso e di disostruzione delle vie aeree così da poter insegnare anche ai più piccoli come comportarsi in un momento di emergenza.

Un gruppo di dieci persone capitanato dal Presidente della Croce Rossa di Vasto Enzo Mucci, che si esprime così: “Ringrazio tutti i volontari del comitato che hanno partecipato a questa attività organizzata dalla Croce Rossa. Finalmente dopo due anni di pandemia riusciamo a tornare in piazza con un’attività ludica rivolta ai bambini che, hanno sofferto molto le conseguenze del lockdown e della pandemia.”

Un evento che ha avuto grande affluenza grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le varie associazioni, ed in particolare la buona riuscita è stata anche grazie al supporto logistico dato in dotazione dalla Protezione Civile in termini di panche, gazebo e materiale occorrente per la realizzazione delle varie fasi.