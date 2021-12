Molti gemellaggi finiti nel dimenticatoio: c'è qualcuno disposto a rianimarli?

Il 18 dicembre 1989, 32 anni fa, fu siglato il gemellaggio di Vasto con Perth. Erano quelli momenti in cui sembrava che nella nostra città tutto ruotasse attorno ai gemellaggi. E ce ne furono parecchi, prima e dopo.

Ora invece, non solo per motivi di Covid, sono finiti tutti nel dimenticatoio. Ci sarà qualcuno che ha voglia di rianimarli? Anche perché ne sono parecchi e richiedono un lavoro non indifferente.

Proviamo a fare un elenco dei rapporti in essere, tutti con delibere Consiglio Comunale di Vasto e mai annullati.

PONTE DELL’AMICIZIA CON TORONTO (1973) - Nel 1973 grazie alla disponibilità del locale Vasto Social Club, il Comune di Vasto realizzò il Ponte dell’Amicizia con Toronto.

GEMELLAGGIO VASTO-ISCHIA (1984) - Il 7 luglio 1984, durante le giornate di Vastophil, per ricordare le figure di Vittoria Colonna e Francesco Ferrante d’Avalos, il Comune siglò un gemellaggio con l’isola campana.

GEMELLAGGIO VASTO–PERTH (1989) - Dopo un lungo iter, nel 1989 fu siglato il gemellaggio con la città australiana dove risiedono migliaia di vastesi. Ci sono stati diversi scambi negli anni.

GEMELLAGGIO VASTO-TREMITI (2001), nel segno di Dalla. Nel 2001 venne realizzato il gemellaggio con le Isole Tremiti. Nell’ambito della stessa cerimonia Tremiti conferì la cittadinanza onoraria a Lucio Dalla.

GEMELLAGGIO CON VILLA S. ANGELO (2010) - Dopo il terremoto, il Comune di Vasto decise di sancire con atto pubblico i vincoli di fratellanza nati durante i terribili mesi del post terremoto con la piccola località della provincia dell'Aquila.

GEMELLAGGIO BARI -VASTO (2019) - Bari e Vasto unite nel nome di San Nicola. Firmata nel 2019, in Comune a Bari, la cerimonia che segna il "ponte" tra Puglia e Abruzzo.

I gemellaggi sono belli se ci sono frequenti scambi fra le due comunità. Se tali scambi non ci sono tanto vale - di comune accordo - annullarli.