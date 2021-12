Azzurri d'argento ai Mondiali Under 21: l'orgoglio di Marcovecchio-De Marinis

La soddisfazione è grande: la spedizione azzurra chiude con una splendida medaglia d’argento la sua partecipazione al Mondiale Under 21 maschile di beach volley e gongolano per un risultato eccellente, solo ad un passo da quello maggiormente luccicante, i tecnici vastesi Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis.

Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, a Phuket, in Thailandia, hanno conteso fino all’ultimo il successo al duo svedese formato da Ahman ed Hellvig, partito con i favori del pronostico. La finalissima è stata condotta in porto dagli scandinavi sul 2-1 (17-15 il punteggio al tie break decisivo dopo l’iniziale 21-13 svedese e la risposta italiana con il set chiuso sul 21-17). Atto finale della competizione iridata sulla sabbia al quale il duo italiano era arrivato dopo una strepitosa affermazione in semifinale contro la Russia (in precedenza erano stati eliminati agli ottavi ed ai quarti di finali gli avversari di Stati Uniti e Repubblica Ceca).

